Perearstid: hulgimüüjad seadsid apteekide sugemisega inimeste tervise ohtu 

„Inimese tervise ohtu seadmine on lubamatu. Käes on gripihooaeg. Gripi ravi ja bakteriaalsete tüsistuste korral on ravi alustamisel määrav iga tund. Eriti tundlikud on väikelapsed, eakad ja kroonilisi haigusi põdevad inimesed, sest väikelaste ja eakate organism ei tule ägeda haiguse sümptomitega kergesti toime ning krooniline haigus võib viirushaiguse lisandumisel kontrolli alt väljuda,” selgitas olukorda Vallikivi.