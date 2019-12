TULEVIKUTOIT: kaks õde seadsid Tartu äärelinna garaažis üles kilgikasvanduse 

Kuna kilgid on üks uuritumaid putukaliike, kõrge toiteväärtusega ja ka kasvatamine on suhteliselt levinud, siis pärast Soomes sealse kasvandusega tutvumas käimist otsustati võtta endale harilikud toakilgid, kelle jahvatamisel saadud jahu toiteväärtus on väga suur.

Praeguseks on õdedel välja töötatud kolme maitsega näkileivad, kaht sorti kilgijahuleivad ja magusad energiapallid, ent sortimenti on plaanis suurendada. Asjaga on vaid üks mure – putukad on ELis uuendtoit ja neist valmistatud tooteid ei tohi inimtoiduks müüa, ent õed loodavad, et saavad müügiloa järgmise aasta alguses.