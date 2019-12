Miljoninõue Keskerakonnalt: reklaamibüroo kisti kohtuasja  

Aastatel 2009–2016 esitas Midfield Keskerakonnale müügiarveid ulatuses, mis kattis vaid Midfieldi enda KE heaks sisseostetud teenuse kulud, ning eri põhjustel on Midfield jätnud erakonnale suures ulatuses arveid esitamata, on teatanud ERJK. Komisjon tuvastas, et kõnealusel juhul on tegu keelatud annetusega, ning on teinud KE-le ettekirjutuse nimetatud summas keelatud annetuse tagastamiseks Midfieldile. KE vaidlustas ettekirjutuse kohtus.