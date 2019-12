Andres Sõber | Jasikevicius pole paha treener, aga tema aeg Žalgirises on läbi 

Olen Kaunase Žalgirise mänge teraselt jälginud, väga kipsis ollakse. Need vastased, keda peaks võitma, vähemalt kodus, mängivad rahulikult ja mõnusalt. Jasikeviciuse fenomen on hakanud mängijaid pärssima.

Mängijate valik pole neil enam ka kõige kõvem. Hiilgeaegade Kevin Pangosele, Vasiljie Micicile ja Brandon Daviesele pole asendust leitud. Tegelikult pole ka praegused mehed väga s**ad, aga selle kohutava kurjusega ei mängi enam välja. Nad on jäänud hoobade vahele. Jasikevicius on vindi üle keeranud.

Mängijatel on loovus ära kadunud. Loodan, et nad hakkavad võitma, aga kui palle sisse ei panda, eriti tasavägistes mängudes, siis… Võrdsetes kohtumistes lööbki välja, et eriti pingevabalt just ei mängita.

Las välismängijad jääda, aga omad poisid pole ka parimas hoos. [Arturas] Milaknis, [Edgaras] Ulanovas, [Paulius] Jankunas hakkavad sellele kiirele ajastule jalgu jääma. Üks ühe vastu tuleb olla väga osav. Nemad seda pole, ei pääse õieti enam viskelegi. Kaitse on nii kõva, et polegi midagi teha.

Arvan, et Jasikeviciuse aeg isegi on juba läbi. Ta põeb praegu päris kõvasti. Ta on ju tegelikult veel noor mees, kes võtnud palju eeskuju Željko Obradovicist. Tema on aga Fenerbahcega täiesti kinni jooksnud. Nad on üsna sarnases olukorras.

See ei tähenda, et Jasikevicius on kehv treener. Aga vaatan ka NBAd ja mõtlen, et sellise stiiliga poleks seal midagi teha. Tänapäeval enam ainult nii ei saa, et sõimad meestel näod täis, mängijatele tuleb anda teatud vabadust. Raamidesse surumine ei toimi.

Aga eks Jasikevicius on Kaunases kuninga staatuses. Ei tea, kas keegi julgeb ta lahti lasta. Keeruline olukord – ega kõiki mängijaid ka ju välja ei vaheta. Kuid läheb järjest raskemaks, ta hakkab juba vahetustega mööda panema. Ta elab ebaõnnestumisi üle ja see mõjutab.