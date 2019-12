BLOGI | Sotsiaalminister Tanel Kiik „Esimeses stuudios“: tänane aktsioon oli mustvalge näide sellest, kuidas tervishoiusektoris toimetada ei tohi

Mõistate, et teie võite öelda, et on lubamatu. Aga EKRE käitumise muster - miks peaks muutuma?



Arvan, et EKRE huvi enda valijate ja laiemale avalikkusele on tõestada, et suudavad olla koalitsioonierakond. See, et näitavad tegelikult tegusid ja samme. Arvan, et sellised avaldused ei too neile ühtegi häält ega toetust ega näita valijatele seda, et platvormil olnud lubadused on jõudnud kaugemale.



Endiselt usute, et õnnestub EKRE ümber kasvatada?



Arvan, et seni kuni on erakonna soov olla koalitsioonis ja on aru saadud...



Ja nad on koalitsioonis hoolimata kõikidest avaldustest, mis jõuavad pea iga nädal Eesti ja rahvusvahelisse meediasse. Nad on koalitsioonis, sest teil pole teist väljapääsu.



Alati on teisi väljapääse. Loomulikult on erinevaid võimalusi nagu ka toona. Lõputult selline konflikt kesta ei saa. Piir saab selgeks siis, kui see on käes.



Praegu tagantjärgi vaadates, kas teeksite kõik samamoodi?



Oleksid ei maksa midagi. See oli erakondade juhtide kollektiivne otsus koalitsioonini jõuda. Ei olnud illusioone, et saab olema väga lihtne valitsus. Tagantjärgi tarkused on elus hästi kasutud, sest me ei tea, millises olukorras oleks praegu, kui oleks teinud teistsugused valikud.