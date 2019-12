Telliskivis jäi laps auto alla, juht ei liigutanud lillegi 

„Täna kella 16.35 ajal sai häirekeskus teate, et Tallinnas Telliskivi tänaval sõitis sõiduauto Peugeot otsa üheksa-aastasele lapsele. Esialgse info kohaselt juhtus õnnetus, kui sõiduauto oli Telliskivi tänavalt pööramas hoovi, kui sõitis seal otsa reguleerimata ülekäigurada ületanud tüdrukule,“ selgitas juhtunut Õhtulehele politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristi Raidla. „Kiirabi vaatas tüdruku kohapeal üle, kuid õnneks oli temaga kõik korras.“

Juhtunut pealt näinud taksojuht kirjeldas juhtunut nõnda: „Vaatasin peeglisse, et leida klient, keda parasjagu ootasin ja samaaegselt nägin tahavaatepeeglist, kuidas ülekäigurajal kõnnib väike laps. Kaks sekundit hiljem tegi ta meetrise õhulennu, saades löögi autolt, mis lapsele otsa sõitis. Jooksin silmapilgselt autost välja lapse juurde, et kontrollida, kas kõik on korras. Laps nuttis ja tahtis emmet.