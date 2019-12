Anu Viltrop ja Eha Paas | Aja annetamine toob rõõmu paljudele 

Kas teadsid, et Eestis tegutseb vabatahtlikuna iga teine inimene? See tähendab seda, et iga teine inimene teeb oma muude tööde-tegemiste kõrvalt midagi vabast tahtest ja tasu saamata kellegi teise või laiemalt ühiskonna heaks. Tegutsemisvõimalusi on nii palju, et see võib esiti lausa segadusse ajada. Samas, küllap leiab igaüks endale meelepärase rolli näiteks spordivõistluste või kultuurisündmuse abilisena, kodutute loomade eest hoolitsejana, abipolitseinikuna, kaitseliitlasena või hoopiski vabatahtliku seltsilisena sotsiaalhoolekandesüsteemis.

Jalutuskäiguks aega ikka leiab

Sobilikku rolli otsides tuleb mõelda sellelegi, kas minna appi vaid korraks või oled valmis oma tegemisi sättima nõnda, et vabatahtlik tegevus sinna püsivalt ära mahuks. Meil kõigil on ööpäevas ühepalju aega ning seda näib olevat väga napilt. Üha uued ja uued tehnoloogilised platvormid ja töövahendid ei too aega kuskilt juurde. Hoopis vastupidi, pigem püüame olla üha efektiivsemad ning meil on vaja üha enam rööprähelda ning olla ühel ajal mitmes kohas. Kuidas leida aega iseenda ja oma pere jaoks, rääkimata siis vabatahtlikuks minemisest?

Tegelikult on see meie endi valik, kuidas oma aega kasutame. Saame ise otsustada, kui palju me kiiruse ja rüselemisega kaasa läheme ning milliseid tegevusi oma päeva planeerime. Vabatahtlik tegevus on nagu iga teine harjumus ja hobi – kui ta on päevaplaani kord juba pandud, siis on lihtsam. Nagu trennigagi – kui selle jaoks ruumi ei tee, siis trenni ei jõua.

Mõneti mõistetavalt on pereinimesel ajavõimalused veelgi napimad: päeval on töö, õhtul nõuavad oma osa kodused tööd ja lapsed. Kuhu vabatahtlikku tegevust siis mahutada?

Lisaks kõnealuse projekti juhtimisele on Eha Paas töine kolme lapse ema. Tema päevad on täis mööda Eestit ringisõitmisi, kohtumisi, aruandeid, paberitööd ja palju suhtlemist. Ometigi on ta viimaste kuude jooksul olnud aktiivne vabatahtlik seltsiline katseprojektis Eesti Külaliikumine Kodukant, et töötada välja vabatahtlike kaasamismudel hoolekandesüsteemi. Eha on võtnud nimelt nõuks korra nädalas lõuna ajal mitte süüa kiirustades kodukontoris köögileti ääres, vaid läheb oma abistatava, eaka härraga, kohvikusse pitsat sööma. Lisaks tehakse jalutuskäik mere äärde.

Talle endalegi üllatuslikult ei ole aja planeerimise korral selleks võimaluse leidmine raske. „Kõige enam üllatas mind, et on võimalik oma päeva mahutada jalutuskäik, kuigi olen kogu aeg arvanud, et mul aega ei ole. Avastasin, et pärast jalutuskäiku läheb ka töö kodukontoris kiiremini. Lisaks on vanahärral põnevaid lugusid oma elukäigust, seega on meie kohtumised mulle energiat andvad,“ ütleb Eha. „Olen veendunud, et ka kõik teised kontoritöötajad saaksid kord nädalas teha pikema lõuna ja pakkuda mõnele abivajajale tuge kodust välja saamisel ja suhtlemisel.“