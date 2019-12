SOOME UURING: siinsed eestlased ei toeta seda, mis neil endil siia kolida võimaldas 

Uuringus „Samaa vai eri maata“ ehk „Sama või erinev maa“ osales enam kui 1500 Soome elanikku, kelle emakeeleks pole soome keel. Küsitlejad otsustasid valimi aluseks võtta viie Soomes enimlevinud võõrkeele rääkijad: eesti, vene, inglise, somaali ja araabia.

Positiivsena tõid uuringu koostajad esile välismaa taustaga inimeste suure usalduse Soome politsei ning ametuasutuste suhtes. Eriti tugev on usaldus eri riigiinstitutsioonide vastu araabia ning somaali keele kõnelejate seas, eesti- ja venekeelsete elanike seas mõnevõrra vähem. Politseid usaldasid vähim somaallased. Araabia keele kõnelejate positiivseid emotsioone võib selgitada sellega, et suur osa neist saabus Soome pagulasprogrammide raames ning on tänulikud nii neile antava abi kui viimaks turvalises kohas elamise eest.

Üldse täheldasid uurijad eesti keele kõnelejate seas märkimisväärset apaatiat ja huvipuudust Soomes toimuva suhtes. Eestlased käivad välismaalastest kõige harvemini valimas, huvi Soome poliitika vastu on samuti pehmelt öeldes leige: vaid 39 protsenti ehk pisut üle kolmandiku hoiab end Soome poliitikasfäärides toimuvaga kursis.

Koostaja Jussi Westinen selgitab eestlaste huvipuudust sellega, et eestimaalane ei pea end tegelikult Soome ühiskonda kuuluvaks. „Neid ei huvita Soomes toimuv,“ kirjeldab Westinen. „Nende arusaam on see, et nad töötavad siin ja pendelrändavad kahe riigi vahel. Tegelikult ei pea nad end vaat et üldse sisserändajatekski.

Kui mõni eestlane siiski hääletama läheb, eelistavad nad paremkonservatiivseid Põlissoomlasi.