Kristjan Rahu fond premeerib kullaleidjat 10 000 euroga 

Arheoloog Marika Mägi uurimisrühma kuulunud Klimovi sõnul on preemia suurepärane üllatus, kuid ta ei kavatse seda endale jätta, vaid kasutada kullaleiukoha edasiseks uurimiseks, kirjutab Saarte Hääl. "Selle eest saab kaevamised ära teha ja jääb ülegi," kinnitas ta ja lisas, et niisugune oli kogu meeskonna otsus juba algusest peale. "See preemia ei pea tulema ainult mulle. Me leidsime kulla koos ja kõigil oli selles oma osa," sõnas Klimov.