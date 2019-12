Seisukoht | Ratase saatus 

Ratase karjäär pole muidugi lihtne olnud ja jätab kindlasti käitumisele oma jälje. Sest kui paljukest on Ratas juhtivatel kohtadel iseseisev olnud? On ju selge, et 27aastaselt ei pane sind keegi Tallinna roheliseks linnapeaks erakordse elukogemuse tõttu. Kuid kõik ju teavad, kes tõmbas tookord Keskerakonnas tegelikult nööre. No ja paljukest siis Ratas praegugi valitsusjuht on, kui arvestada seda, kes on pidevalt pildil ja kes on kelle valitsuses peaminister.