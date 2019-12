Terviseamet suunas üle 1000 Loksa elaniku kilomeetrite kaugusele perearstile, kuigi linnas oli vaba arst olemas 

Loksa linnapea Värner Lootsmanni sõnul hakkab olukord juba naljakaks kiskuma. „Perearst on ju korduvalt väljendanud soovi ja ka meie soovime, et meie linna inimesed saaksid vajadusel võimalikult kiiresti arstiabi. Oleme kõik variandid välja pakkunud ja ise ära korraldanud. Miks terviseamet seda ei tee?“

Lootsmann rõhutas, et Loksa linn toetab selles küsimuses oma arste ja tahab, et selle elanikud ei peaks arstini jõudmiseks maha sõitma kümneid kilomeetreid. „Tegelikult on juba teada, et selle nimistu 1200 inimesest käib kuskil 600 ikkagi Loksal arsti juures. Ülejäänud 600 puhul ei teagi, kas nad käivadki Kuusalus, kuskil mujal või ei käigi,“ sõnas linnapea.