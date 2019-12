AJALOOLINE HETK: esindajatekoda leidis, et Trump tuleks ametist eemaldada

Möödunud reedel hääletas esindajatekoja õiguskomisjon kahes presidendi vastu esitatud süüdistuses: võimu kuritarvitamine ja kongressi töö takistamine. Mõlemad punktid läksid läbi ning liikusid seega edasi esindajatekoja täiskogu ette, kes samuti hääletas, kas peavad süüdistusi piisavaks või mitte.

Kolmapäeval koda, nagu võis ka arvata, nii arvaski. Kõigepealt hääletas koda võimu kuritarvitamise süüdistuses. Tulemusega poolt 226 ja vastu 177 (hääletusest loobus 28 kongresmeni, vaja oli lihtsat häälteenamust) leidis koda, et president on selles süüdi. Poole üheksa paiku õhtul algas hääletus ka teise punkti üle, ent tegelikult otsustas juba esimene hääletus Trumpi saatuse: esindajatekoja silmis on ta süüdi ja tuleks ametist eemaldada.

See ei tähenda aga, et kui esindajatekoda otsustab presidendi ametist eemaldamise kasuks, siis nii ka kindlasti läheb. Kongress on kahekojaline ning oma sõna peab ütlema ka senat, tõenäoliselt juba jaanuaris. Senatis toimuma hakkav on põhimõtteliselt kohtuprotsess presidendi üle, kus senaatorid on kui kohtunikud ja kongresmenid kui prokurörid.

Laias laastus saavad asjalood Trumpi jaoks edasi minna kahel viisil:

senat hääletab kohtumõistmise järel ametist eemaldamise vastu (vajalik on kahe kolmandiku senaatorite toetus) ja president jätkab tööd

vähemalt kaks kolmandikku senaatoritest hääletab kohtumõistmise järel ametist eemaldamise poolt ning president lahkub töölt, presidendi kohusetäitjaks saab kuni järgmiste valimisteni 2020. aastal asepresident Mike Pence

Siiski on ääretult ebatõenäoline, et presidendi reaalselt ametist eemaldamine teostub. Ehkki esindajatekojas on kohtade enamus demokraatide käes, kuulub senati enamus vabariiklastele. Ütleme nii, et pehmelt öeldes on raske ettegi kujutada, millise stsenaariumi järgi senati kohtuprotsess küll presidendi kahjuks saab minna. Seal peaksid esile tulema uued ja täiesti senikuulmatud süüdistused, Mike Pence peaks elu eest supersalajast lobitööd tegema ning isegi sellisel juhul tundub ebaveenev, et vabariiklased oma riigipeale, kes vastuoludest hoolimata paljudele ameeriklastele siiski kallis, selja pööraksid.

Milles poliitikud Trumpi süüdistavad?