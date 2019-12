Mis on saanud Annabelist? Tüdrukukese päevakava on arstide poolt paika pandud 

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi tegevjuht Kadri Org kinnitas, et tüdrukukesel läheb hästi. „Annabel on tubli, käib füsioteraapias ja ootab koos perega esimesi jõule. Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondil on selle üle ääretult hea meel, et tänu headele annetajatele tal see võimalus on,“ kommenteeris ta.