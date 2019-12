Minister Tanel Kiik apteekide hoiatusstreigist: midagi nii küünilist ma pole varem näinud!

"See, mida me täna näeme, on kõige ilmekam näide, miks apteegireform on vajalik," kommenteeris streiki sotsiaalminister Tanel Kiik.

Minister juhtis tähelepanu, et streigi etteteatamisaeg oli põhimõtteliselt olematu ning kellelegi ei antud võimalust olukorraks valmistuda.

Minister rõhutas, et on väga raske tõsimeeli arutada, et nende hulgimüüjate ja kettide peamine mure on rahva tervis või ravimite kättesaadavuse tagamine, sest täna need seati ohtu. "Mina olen poliitikas olnud kümme aastat. Midagi nii küünilist ma pole varem näinud, täiesti ausalt."