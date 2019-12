Anne Veesaar soovitab: see on ideaalne viis võitluseks kortsude vastu! 

„Olen vahepeal neist ka loobunud ja proovinud teisi sarju, kuid tulnud siis ikka selle juurde tagasi. Ma tõesti märkan muutusi! See tundub uskumatu ja ega mina ka ei usu sellist soolapuhumise juttu kunagi… aga kui ma enda naha peal ära näen, vot, siis jään uskuma. Ja nüüd ma olengi kinni jäänud sellesse Biotopixi sarja,“ seletab Veesaar, kes on Biotopixi tooteid kasutanud juba kolm aastat.

Veesaar kasutab igapäevaselt päevakreemi, silmaümbruskreemi, liftingkreemi, huulepalsamit ja kätekreemi. „Kõige parem on päevakreem, mida saab kasutada ka öösel. See tekitab sellise tunde nagu sulle oleks natuke Botoxit süstitud – ta paisutab kortsuvahesid täiesti nähtavalt. Mina kasutan seda ka meigialuskreemina,“ lisab ta.

Vähe sellest, et Biotopixi sarja tooted on tõeliselt efektiivsed, paistavad nad silma ka tõiga poolest, et leidub vahendeid igasuguseks kehahoolduseks – näiteks käsivartele, reitele ja huultele. Tooted sobivad ka neile, kelle nahk on tundlik ja allergiline.