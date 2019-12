ŠOKK: maailmakuulus balletikool ärgitas õpilasi suitsetama 

Aprillis lõhkas Austria ajaleht Falter pommi, väites oma artiklis, et 1771. aastal asutatud balletiakadeemias - Euroopa ühes prestiižsemas balletikoolis - on mõningaid noori tantsijaid pekstud ja küünistatud, teisi aga nende kehakuju pärast mõnitatud. Austria kultuuriminister nõudis probleemide kiiret lahendamist.

BBC Newsi teatel süüdistatakse akadeemiat õpilaste heaolu ohustamises. Selle uurimiseks loodi erikomisjon. Komisjon on leidnud, et õppejõud julgustasid lapsi õiges kehakaalus püsimiseks suitsetama. Veel selgus, et noorte tantsijate treeningrežiim ja esinemisgraafik oli väga kurnav. Komisjoni juht Susanne Reindl-Krauskopf ütles, et õppejõud kõnetasid õpilasi eesnime pidi, kuid tihtipeale lisati ka rõivanumber. Treeningkoormus olnud nii suur, et noorte tervis sattus ohtu.