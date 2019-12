Maailm SURM JÕULUTURUL: Saksa jõuametkonnad alahindasid terrorist Anis Amrit Aadu Hiietamm , täna, 14:20 Jaga: M

PÄRAST TERRORIRÜNNAKUT: Anis Amri sõitis 19. detsembril 2016 Berliinis Breitscheidplatzil jõuluturule röövitud veoautoga Scania, mille poolakast juhi oli ta eelnevalt tapnud. Foto: Imago/Scanpix

Lääne-Berliinis Breitscheidplatzil asuval jõuluturul toimub neljapäeva õhtul mälestustseremoonia. Kolm aastat tagasi, 19. detsembril 2016, sõitis islamiterrorist Anis Amri veoauto Scaniaga õhtul kella kaheksa paiku jõuluturule. Autorataste all hukkus 11 ja sai vigastada 67 inimest. Veoautokabiinist leiti kõrvalistmelt 12. surnuna selle poolakast juht. Juhtunu uurimine kestab tänaseni kuid selge on, et jõuametkonnad tegid olukorra hindamisel vigu.