Mehhiko lahest avastati kaks konkistadooride laevadele kuulunud ankrut 

Arheoloogid arvavad, et ankrud võisid kuuluda konkistadooride laevastikule, mille eesotsas seisis kuulus hispaanlane Hernán Cortés, kes vallutas 16. sajandil asteekide impeeriumi. Massiivsed esemed leiti sadamalinn Veracruzi lähistelt, mis oli algselt tuntud kui Villa Rica. Just seal maabus Cortési laevastik 1519. aastal ning peagi sai paigast rahvarohke linn.

Suurema ankru pikkus ulatus lausa nelja meetrini. Foto: Reuters/Scanpix

„Mehhiko vallutamine oli viljakas juhtum inimajaloos ja kui me suudame laevavrakke leida, on need sümboliks kultuuride põrkumisele, mis viis Lääne tekkimiseni,“ sõnas merearheoloog Frederick Hanselmann. Cortés lasi tõenäoliselt laevad hävitada, et tema kaaslased retke katkestada ega Euroopasse põgeneda ei saaks.