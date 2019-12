FOTOD | Apteegireformi vastu protestivad ketiapteegid korraldavad täna hoiatusstreigi

Ravimiametist kinnitati Õhtulehele, et neile on tulnud napp teade, et kolmapäeval 14.00 alustavad mõned Eesti apteegid hoiatusstreiki. Sellega neile teada olev info ka piirdub: kui palju ja millised apteegid ning kui kauaks streikima hakkavad, pole ravimiametile paljastatud.

Eesti Apteekide Ühenduse juht Timo Danilov rääkis Õhtulehega enne, kui saime ravimiametilt vastava kinnituse. Siis mees juttu streigist ei kinnitanud, kuid lisas, et kui midagi sellist toimub, siis teavitatakse sellest kindlasti ka ajakirjandust. Õhtulehe kõne peale saadeti kärmelt välja ka pressiteade, kus Danilov sõnas: „Igal otsusel on tagajärg. Kuna poliitikud on andnud sõnumi, et Eestis piisab 200 apteegist ja 300 apteeki võib sulgeda, ilma, et sellest apteegiteenus ja ravimite kättesaadavus kannataks, siis on nad sellega vastutuse endale võtnud.”