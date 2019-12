Poola ülemkohus hoiatab, et riik võib Euroopa Liidust lahkuda 

Poola poliitikud hakkavad peagi arutama eelnõud, mille kohaselt tohiks riik kohtunikke ametist vabastada, kui nad valitsuse kohtureformidega ei nõustu. Kohtunike sõnul ohustab selline ettepanek Euroopa Liidu seaduste ülimuslikkust ning võib olla vahendiks, millega kohtuvõimu allutada. Võimuloleva konservatiivse erakonna Õigus ja Õiglus esitatud ettepaneku kohaselt võib kohtunikke peagi „poliitilise aktiivsuse“ eest karistada – trahvi või vallandamisega. Konservatiivse partei sõnul on kohtureform vajalik, et vähendada korruptsiooni ning parandada kohtusüsteemi, mis on nende sõnul siiani kommunistliku aja jäänuk.