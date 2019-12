Kaitseminister Luik: hoian EKRE kaitsepoliitikast eemal!

Eesti maine on kahju saanud

Kaitseminister Jüri Luigelt uuriti seda, kuidas tema hindab Eesti praegust mainet ja seda, kui suuresti on see viimastel kuudel kahjustada saanud. Samuti toodi välja see, et meie president Kersti Kaljulaid on meedias nimetanud praegust valitsust ohuks Eesti julgeolekule.

Jüri Luik vastas, et kui rääkida presidendi sõnadest, siis nende tagamõtet saab lahti seletada ainult president ise. Küll aga tunnistas ta, et Eesti maine teiste riikide seas on oluline osa ka meie julgeolekust. See maine on Luige sõnul viimastel kuudel kahjustada saanud. „Seda ka viimase intsidendi pärast, kus siseminister solvas Soome peaministrit, mis on kahtlemata ülimalt negatiivne ja kahetsusväärne,“ sõnas ta.

Eesti mainekahju küsimuses võttis hilisemas küsimuses sõna ka peaminister. „Kui rääkida viimasest vahejuhtumist Soomega, siis see oli halb, kohatu ja negatiivne. Ma ei saa kuidagi öelda, et see ei ole jätnud mingit plekki või jälge. Samas ei arva ma, et Eesti sidemed oleks selle võrra kuidagi nõrgemad. Kui ma vaatan viimaseid kohtumisi, siis ma ütleks, et meie sidemed on teiste riikidega aina tugevamad,“ kommenteeris peaminister ja lisas, et Eesti teeb pidevalt tööd, et tugevdada oma transatlantilisi ja muid sidemeid.

Helme on valitsuse kloun?

Reformierakondlane Heiki Kranich mainis Jüri Luigele, et tegelikult ei ole Soome ainuke, keda siseminister Mart Helme solvanud on. Kranich uuris, kuidas suhtuvad Helme käitumisse teiste riikide kaitseministrid.

Laupäeval oli Helme kommenteerinud Saksamaa kaitsevõimet. „Saksamaa on Eestiga võrreldes vaata varsti juba militaarne kääbus, sest kui õppustel harjavartega imiteeritakse püssiga laskmist…no…ei ole midagi teha. Ma käisin mõned aastad tagasi riigikaitsekomisjoni liikmena Saksamaal, ma ei ole kusagil näinud nii kurbi kindraleid, kui Saksamaal, sest nad kõik nutsid ainult selle üle, kuidas neil ei jätku mehi, kuidas neil ei jätku raha, kuidas neile ei tellita relvi, kuidas neil kõik käib alla,“ oli Helme rääkinud laupäeval Tartus EKRE kohaliku üksuse korraldatud konverentsil.