ÜKS KÜSIMUS | Kuidas hinnata praeguse valitsuse tööd riigireformi edendamisel? 

Mõttekoja Praxis esimehe Tarmo Jüristo sõnul on Riigireformi Radariga püütud vaadata, mida on valitsus teinud konkreetselt riigireformiga seonduvates küsimustes alates märtsikuust. Kriitika on peamiselt seotud sellega, mis on toimunud üldise valitsuse kvaliteediga. „Näiteks maaeluministeeriumi mured ja probleemid seoses kantsler Illar Lemetti vabastamisega," toob Jüristo välja, viidates ajale pärast maaeluminister Mart Järviku lahkumist. „Pensionireformi läbiviimine on olnud väga kahetsusväärne. Seda mitte isegi kellegi arvamuse kohaselt, vaid lähtuvalt sellest, millised on kokkulepped selles osas, kuidas seadusi menetletakse. Siin tundub, et valitsus on otsustanud mingitest varasematest kokkulepetest ja väärtustest kas mööda vaadata või mööda minna.“