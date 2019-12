UUED SAMMUD: USA üritab takistada gaasijuhtme Nord Stream 2 valmimist

Läänemere põhjas kulgev Nord Stream 2 kahekordistab valmimisel Venemaa ja Saksamaa gaasitransiidi mahtu. USA seadusandjad hoiatavad, et see projekt tooks Venemaa presidendi Vladimir Putini valitsusele miljardeid dollareid tulu ja suurendaks järsult Moskva mõjuvõimu Euroopas. Nord Stream 2 vastu on jõuliselt olnud ka Balti riigid, Poola ja Ukraina.