PÕRGUKUUMUS: Austraalia koges riigi ajaloo palavaimat päeva 

Palava ilma põhiline mõjutegur on nn positiivne India ookeani dipool ehk olukord, kui merevee temperatuur on ookeani läänepoolses osas kõrgem kui idas. Nende kahe poole erinevus on hetkel viimase 60 aasta kõrgeim. Soojem vesi põhjustab India ookeani lääneosas keskmisest rohkem sademeid ning seega üleujutusi. Ida pool ehk Kagu-Aasias ja Austraalias esinevad aga kuivemad tingimused.