PÕLETAV PALAVUS: Austraalias murdus taas kuumarekord

Uus-South Walesi osariigi peaminister Gladys Berejiklian kuulutas välja seitsmepäevase eriolukorra, kuna tingimused ei muutu järgnevate päevade jooksul paremaks. „Suurim murekoht eelolevatel päevadel on ettearvamatus, tugevad tuulehood ja erakordselt kõrge temperatuur,“ sõnas Berejiklian.

Kuuma eest otsisid jahutust nii inimesed kui ka loomad. Foto: EPA/Scanpix

Palava ilma põhiline mõjutegur on nn positiivne India ookeani dipool ehk olukord, kui merevee temperatuur on ookeani läänepoolses osas kõrgem kui idas. Nende kahe poole erinevus on hetkel viimase 60 aasta kõrgeim. Soojem vesi põhjustab India ookeani lääneosas keskmisest rohkem sademeid ning seega üleujutusi. Ida pool ehk Kagu-Aasias ja Austraalias esinevad aga kuivemad tingimused.