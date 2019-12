JÄRGMINE PEATUS | Ostad Londonis kodu? Arvesta levinud petuskeemiga! 

Loomulikult oleme kuulnud, et London on tõeliselt kallis linn, kus elada. Marion nõustub sellega ja räägib ka, mille peale peaasjalikult Londonis raha kulub – ning mida hoopistükkis tasuta saab.

Et raha kokku hoida, on Londonis vägagi levinud, et täiskasvanud inimesed elavad korterikaaslastena koos. Kommuunielu elab ka Marion ning tegelikult mitte ainult rahalistel põhjustel.