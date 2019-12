Metallifirmas avastati salajane jälgimisseade 

Tootmistsehhi lae all oli liikumist jälgiva kõrgtehnoloogilise kaamera värskeim mudel. Ettevõtte juht Kalle Kuusik ütles, et kaamera oli pidevas sideühenduses, kuid pole teada, mis infot ja kui palju on kaamera edastanud, samuti pole teada selle omanik. Kuusik ise kahtlustab tööstusspionaaži.