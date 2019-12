Kohus tühistas rongi ette sõitnud autojuhi trahvimise

Põhja prefektuur karistas mullu oktoobris Leonidi 400eurose trahviga selle eest, et ta juhtis 30. juunil 2018 Kehras Tallinna maanteel autot, ei olnud raudteeülesõidukohale lähenedes tähelepanelik ega sõitnud kiirusega, mis oleks võimaldanud tal sujuvalt seisma jääda ja veenduda, et raudteesõiduk ei lähene. Leonid sõitis rongile autoga ette ja põhjustas ASile Eesti Liinirongid varalise kahju.

Leonidi kaitsja esitas Harju maakohtule kaebuse, paludes väärteomenetluse lõpetamist. Väärteoprotokolli teokirjeldus on ebatäpne, sest menetlusalune isik ei sõitnud rongile ette, vaid küljelt otsa. Kuna kohtuväline menetleja kirjeldas sündmuskohta puudulikult ja jättis osa tõendeid kogumata, ei saa kõiki tähtsaid asjaolusid välja selgitada, leiti kaebuses. Õnnetuse toimumise ajal ei töötanud raudteeülesõidukohas rikke tõttu foorid ega tõkkepuud, kuid väärteoprotokollis ega -otsuses see ei kajastu. Ülesõidukoha lähedal oli rohi niitmata, mis piiras nähtavust. Seetõttu ei olnud võimalik rongi viimase hetkeni märgata. Signalisatsioonisüsteemi rikke tõttu muutus raudteeülesõidukoht faktiliselt tõkkepuuta raudteeülesõidukohaks, kuid liiklejad seda ei teadnud, selgub kohtuasjast. Õnnetuse põhjustas see, et raudteeülesõidukohas ei olnud liiklusohutus tagatud, märgiti seal.