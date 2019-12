Seisukoht | Palun koolides poliitikata 

See on enesestmõistetav, et kool ja poliitika peavad olema lahus nagu kirik ja riik. Ja kindlasti viskaksin esimesena kivi koolijuhi suunas, kes oma positsiooni ära kasutades õpilasi või pedagooge parteisse agiteerib. Kohalike elanike teada pole seda aga toimunud.