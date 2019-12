Marek Strandberg | Ilutulestik nii ajal kui ka kliimal jalus 

Tõepoolest on meil täna lasereid ja nende juhtimise vahendeid. Võime lasereid paigutada nii maha kui ka droonide peale ja taevasse kavandada mitmesuguseid valguse- ja värvimänge. Võimalik, et see võiks olla lahendus. Lahendus aga millele? Inimeste harjumustele ja traditsioonidele, mille ärajätmises võiks avalduda viisakus ja aupaklikkus teiste elusolendite vastu, kellega me Maad jagame.

Kliima on Maal inimesele soodne vaid seetõttu, et siin on teiste elusolendite tervikkooslus. Taimed, loomad, vetikad, seened jne. Nende elu tagab meile selle atmosfääri ja vee ja temperatuuri, mille tõttu meil on hea olla. Inimesi on palju. Ei, mitte liiga palju, vaid piisavalt palju, et meie harjumused ja tavad tegelikkuses mõjutaksid teiste elusolendite heaolu ja olemise rütmi. Me oleme targad, me suudame üldistada ja järeldada sootuks teisel moel, kui me kaaslased Maal. Seda tulebki teha. Ilutulestik, milleta inimene elab hästi, aga millega teistel siin on talumatult valus, on üks asjadest, millest loobumine on osa inimkonna kliimaneutraalsusest.