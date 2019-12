Maailma teine kosmonaut oleks Eestis äärepealt hullumajja kukkunud 

"Miks sa väravast välja ei tulnud?” pärib teisel pool aeda ootav sõber. "Seal on ju valve," vastab pisut kohmetu põgenik, "Proovinuks ma väravast tulla, oleks nad mind kinni nabinud ja tahtnud teada, kes ma olen.” Sõber vaatab äsja hullumajast tulema pääsenut. "No öeld siis," ei saa ta probleemist aru. "Sa tahad, et oleksin väravas raporteerinud, olen Nõukogude Liidu kosmonaut number kaks German Titov ja mul on kiire, sest sealpool aeda mustas Volgas ootab mind Kalmer Tennosaar. Mis sa õige arvad, millise kuulsusega mind ühte palatisse pandud oleks?"