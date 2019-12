OECD soovitused Eestile: tasuta kolonoskoopiad ja firmade sundimine naistele korralikult maksma 

Mis puudutab töökohti, siis väärib kiitust, et Eestis on töötuse määr väga madal. Samas ei saaks öelda, et puuetega inimeste tööhõive lootustele vastaks. Märkmisväärne on ka see, et pea pooled eestimaalaste töökohad on sellised, mida võivad ees oodata kas suured muutused või üldse automatiseerimine. Tulevikus potentsiaalselt töötuks jäävate inimeste kindlustamine, samuti töötajaskonna harimine uute tehnoloogiate vallas on võimalikud lahendused. Paraku ei jää raporti koostajate tähelepanuta ka Eesti töömaailma üks põhilisi probleeme: palgalõhe meeste ja naiste vahel.

Üks kõige suuremaid takistusi Eesti arengu teel on OECD hinnangul elanike tervis. Asi pole niisama lihtne, justkui eestlased oleksidki mingi põdeja rahvas, vaid et tervise tase kõigub ühiskonna eri kihtide vahel tohutult. Seda, kui tugev on inimese tervis, saab väga kergesti oletada tema jõukuse ja haridustaseme põhjal. On riike, mis oma arengult samas klassis, mis meiegi, ent suudavad ennetatavaid tervisehädasid efektiivsemalt ära hoida.

Eestlasi kimbutavate tervisehädade seas on tõusuteel südamehaigused, pärasoolevähk ja maksaprobleemid. Õnneks suitsetab eestlane järjest vähem (kuid siiski liiga palju), mis tähendab, et kõige tavalisem vähivorm ehk kopsuvähk teeb korralikku tagasikäiku. Väheneb ka HI-viirusse haigestumine.