16aastase nooruki surnuks põletanud mehele esitati süüdistus mõrvas  

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Maarja-Liisa Kõivu sõnul saab esitatud süüdistusest järeldada, et süüdistatav ei hooli ühiskonnas kehtivatest reeglitest ja on ükskõikne nii vara kui ka inimelude suhtes. „Kahjuks ei ole meil enam võimalik 16aastase noormehe käest küsida, mis täpselt sellise traagilise sündmuseni viis, ega teda kuidagi tagasi tuua. Küll aga oli meie eesmärk selgitada välja ka mõrvale eelnenud sündmused. Uurimistulemuste põhjal võime öelda, et selline vägivaldsus ja hoolimatus teiste vara ning tervise suhtes oli süüdistatava käitumisse tugevalt juurdunud,“ ütles Kõiv.