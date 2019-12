VIDEOD | USA kaguosas möllavad tugevad tornaadod, hukkunud on mitu inimest 

Ametnike sõnul tekitasid esmaspäeval puhkenud intensiivsed õhupöörised kõige suuremat kahju Louisiana, Mississippi, Alabama ja Texase osariikides. Võimud on teada andnud, et saadavad teisipäeva hommikutundidel uurimisrühmad tormi tekitatud kahjusid hindama.

Riikliku ilmateenistuse meteoroloog Jared Guyer kinnitas, et algsete teadaannete kohaselt märgati esimest tornaadot Louisianas kohaliku aja järgi esmaspäeval 10:35 hommikul. Esimesest hukkunust teatati vähem kui tund hiljem. Hetkel on teada, et tormi tagajärjel on surma saanud vähemalt kolm inimest. Prognooside kohaselt jätkub torm ka teisipäeval ning suundub kagupoolsete osariikide Florida ja Georgia suunas.