GALERII | KIVIÕLI ETTEVÕTJA: Kooli direktori tagandamisele ei vaevutud isegi põhjust välja mõtlema! 

Hoiatusstreigile tulid pedagooge toetama ka kohalikud ettevõtjad, kes leidsid, et eriti näotu on see, et vallavõim ei vaevunud isegi pädevat põhjust direktori tagandamiseks välja mõtlema. „Seda, et kuue õpilasega kohtus kooli ruumides reformierakonna inimene, ei saa ju lugeda tõsiseltvõetavaks põhjuseks ametist tagandamiseks,“ ütles ettevõtja Madis Olt.