Mart Helme: vabandamiseks peaksin olema midagi sihilikult teinud 

Ta kinnitas ajakirjanikele, et pühapäevases raadiosaates kõlanud kriitika oli kursi suhtes, mille on võtnud Soome uus valitsus. "Soome rahvaga ei ole meil mingisugust solvamis-suhet. Äärimiselt kahetsusväärne, et meedia on moonutanud minu sõnu raadiosaates," ütles Helme.

"Rahvusvahelised suhted on keerulised," nentis Helme. "Niipalju kui ma tean oma kontaktide põhjal Soome ja soomlastega, siis see vastukaja ei ole sugugi nii negatiivne nagu meie meedia püüab näidata, vaid on väga palju positiivset ja tuhanded ja tuhanded soomlased on kirjutanud kommentaare ja Facebook kihiseb, et Helme räägib seda, mida meie siin ei julge rääkida.

Ei ole vaja teha EKRE- ja minu-vastast propagandat."

Küsimusele, kas tal on raske vabandust paluda, vastas Helme: "Selleks peab olema tõsine põhjus, et vabandada. Siis ma peaks olema sihilikult teinud midagi niisugust, mis tõepoolest oleks vabandust väärt. Ma pole sihilikult midagi niisugust teinud."