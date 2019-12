Legendaarse telemehe Andres Raidi trahvimenetlus läheb kohtus teisele ringile 

Selgus, et aegunud tervisetõendiga seotud etteheite vormistamisel jätsid politseinikud ühe olulise pisiasja kahe silma vahele. Selle rikkumise olid väärteoprotokolli vormistajad kirja pannud dokumendi lisas, millele oli kogemata unustatud võtta telemehe allkiri. Kohtu sõnul on tegemist sedavõrd tõsise apsuga, et väärteotrahv tuleb tühistada ja telemehe vastu alustatud menetlus lõpetada. Raid lahkus kohtust rahulolevana – seekord jäi tema napilt peale.

Samuti ei olnud riigikohus rahul sellega, kuidas maakohus talitas telemehe seindaja Rein Küttimiga. „Maakohus asus seisukohale, et kohtuväline menetleja on oluliselt rikkunud väärteomenetlusõigust, kui andis väärteoprotokolli lisa kätte Küttimile, kontrollimata tema vastavust väärteomenetluse seadustiku § 20 lg-s 1 märgitud haridusnõuetele. Kohus leidis, et nendele nõuetele vastavuse kontrollimata jätmisel „jääks menetlusalusele isikule ekslik mulje, et teda esindab nõuetekohane kaitsja, kes aga tegelikult ei suuda kaitseõigust teostada.“ Sellega rikuti maakohtu hinnangul oluliselt menetlusaluse isiku kaitseõigust, mis tõi kaasa väärteootsuse tühistamise ja menetluse lõpetamise kõigis Raidile esitatud etteheidetes. Kolleegium sellise järeldusega ei nõustu.“