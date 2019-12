FOTOD ja BLOGI | Detsembritorm liikus üle Eesti: kaks last jäid murdunud puu alla, hommikul on vooluta ligi 18 500 majapidamist

Päästeamet teatas, et on tormi tõttu saanud üle 200 väljakutse, millest enamik on sõiduteele kukkunud puude kohta. Tormi tõttu sai ka vigastada kaks last.



Kell 16:47 sai Häirekeskus teate, et Padise rahvamaja juures on murdunud puu alla jäänud kaks last. Sündmusele reageeris kiirabi, kes toimetas lapsed haiglasse kontrolli.