ANTI-GRETA: 19aastane sakslanna eitab inimtekkelist kliimasoojenemist 

Naomi Seibtil on praegu YouTube´is ligi 39 000 jälgijat ja neid tuleb järjest juurde. Seibt nimetab end libertaarse liikumise toetajaks ning soovib olla omamoodi anti-Greta. Naomi Seibti sõnul ei vaja kliima kaitset.

Kronen Zeitung lisab, et Naomi Seibti ema Karloine Seibt on advokaat, kes kaitseb Saksa paremäärmusliku partei Alternatiiv Saksamaale (AfD) funktsionäride huve. Seetõttu seisab ka Naomi Seibt ilmselt lähedal just AfDle.