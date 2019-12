Pakistani endine president mõisteti riigireetmise eest tagaselja surma 

Kolmeliikmeline kohus otsustas, et Pervez Musharrafile esitatud süüdistused riigireetmises ja põhiseadusliku korra õõnestamises on piisavalt tõsised, et mehele surmanuhtlus määrata. Süüdistus keskendus mehe tegevusele 2007. aastal, kui ta kehtestas erakorralise seaduse, millega oma ametiaega pikendada. Sellele lükkele järgnesid suured protestid, mistõttu president 2008. aastal siiski ameti maha pani.

Endise riigipea üle käiv protsess on kestnud 2013. aastast saati. 76aastane Musharraf on mitmeid kordi kinnitanud, et tema süüdistamine on poliitiliselt motiveeritud ning 2007. aasta otsustega nõustus ka valitsus. Pakistani põhiseaduse järgi ootab riigireetmises süüdi mõistetud isikuid surmanuhtlus. Musharraf elab 2016. aastast alates Dubais ning ei nõustunud ise kohtu ette ilmuma.