Austraalias mõisteti vangi vennad, kes soovisid hakklihamasinasse peidetud pommiga lennukit õhkida 

52aastane Khaled Khayat ning tema 34aastane vend Mahmoud mõisteti varem sel aastal terrorivandenõus süüdi. Teisipäeval otsustas Uus-Lõuna Walesi ülemkohtunik Christine Adamson määrata Khaledile 40aastane vangistus, millest ta peab kandma ilmtingimata vähemalt 30 aastat ning Mahmoudile 36aastane vanglakaristus, millest pole võimalik enne 27 aastat vabaneda. „See, et keegi füüsiliselt kannatada või surma ei saanud, ei tee olukorda vähem tõsisemaks,“ sõnas Adamson.

Sydney lennujaamas leidsid turvatöötajad, et Ameri pagas on liiga raske, mistõttu vendade plaan ei õnnestunud. Kohtunik leidis, et Khaled ja Mahmoud polnud eesmärgi nimel ise valmis märtriks olema. Ise nad süüd ei tunnistanud. Vennad olid Süüriast Austraaliasse migreerunud ning näiliselt hästi kogukonda sulandunud, ent tundsid salaja poolehoidu ISISele.