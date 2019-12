Boeing peatab probleemsete 737 Max lennukite tootmise 

Boeing lootis, et saab õhusõidukid juba käesoleva aasta lõpuks taas ametlikult kasutusele võtta, ent USA ametnike määruste kohaselt see kindlasti nii ruttu ei juhtu. Eelmisel nädalal toimus Kongressis istung, kus teatati, et USA lennukontroll kahtlustas pärast 2018. aasta oktoobris toimunud India katastroofi, et lennuki disainis ja ehituses muutusi tegemata võib juhtuda veel mitmeid õnnetusi. Siiski lõpetati 737 Max mudelite kasutamine alles pärast Etioopia õnnetust 2019. aasta märtsis.