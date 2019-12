Linnapood sai Tallinnalt jätkamiseks raha, ent võib siiski kinni minna 

Kuigi 2014. aastal väikese sissetulekuga inimestele avatud poe mõttekuse üle on selle avamisest saati vaieldud, kirjutati järgmise aasta linnaeelarvesse siiski toetus sisse, kirjutab ERRi uudisteportaal. Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul pole aga sugugi kindel, et Lipo ka järgmisel aastal tegutsemist jätkab.

„Poliitiline otsus on praegu selline ja linnapea suhtleb ikkagi poliitiliste otsuste tegemisel linnavolikogu liikmetega, nii et ma ei usu, et ta üksinda neid otsuseid teeb – praegu ta kujundab seisukohta,“ lausus Riisalu.