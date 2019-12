Tulesõud menutud? Tallinnas korraldab aastavahetuse ilutulestikku vaid üks linnaosa 

„Kutsume kolmandata aastat järjest inimesi ise ilutulestikku mitte tegema – las see jääb proffidele,“ selgitas kesklinna linnaosa vanem Vladimir Svet otsust. Kesklinna suurt tulesõud näeb Vabaduse väljakul, kuhu linnaosa vanema sõnul ei ole oodatud külastajad, kellele on kaasas oma alkohol ja pürotehnika.

Lasnamäe linnaosa valitsus loobub ilutulestikust ning panustab enam linnaosa tänavate kaunistamisele ja pühade meeleolu loomisele. Lasnamäe linnaosa vanem Andres Vään juhtis tähelepanu ka pühade eelsele paugutamisele. „Ootamatud ja tihedad paugutamised pühade eelsel ajal tekitavad ebamugavusi nii linnaosa elanikele kui ka neljajalgsetele sõpradele,“ rääkis Vään. „Lisaks jäetakse maha palju prügi, mida pürotehnilised vahendid tekitavad.“

Vääni sõnul oodatakse kõiki lasnamäelasi aastavahetusel Vabaduse väljakule, kus enne ilutulestikku astuvad üles Liis Lemsalu ja Tanel Padar.

„Kuna Kristiine on roheline ja rahulik aedlinn, siis minu seisukoht on olnud selline, et me ei telli eraldi ilustulestikku ega korralda keskselt selle õhku laskmiseks üritust,“ selgitas Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe linnajao tegutsemist.

„Pirita linnaosa valitsus uusaastaks pürotehnikat ei ole tellinud ega toeta selle laskmist. Oleme suunanud pürotehnika vahendid pigem jõuluvalgustusele, heakorratöödele ja heategevusele,“ põhjendas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat piirkonna otsust.

Mustamäe linnaosa valitsus on viimastel aastatel teinud koostööd Mustamäe keskusega, kus toimub suurem pidu koos tulevärgiga.

Suurlinnades on veel Pärnu teatanud, et loobub ilutulestiku laskmisest. „Küsimus ei ole otseselt rahas (tavaliselt on linna ilutulestik maksnud 3500–4500 eurot ja Pärnu linna eelarve on suurusjärgus 100 miljonit eurot), vaid põhimõtetes ja omavalitsuse poolses eeskuju andmises,“ selgitas otsust Pärnu linnapea Romek Kosenkranius otsust.