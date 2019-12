Südametu loomahülgaja üritas jätta kassi Tallinna bussijaama pakiautomaati 

Keskealine mees otsustas jätta umbes aastase isase kassi Tallinna bussijaama, ent ta ei osanud arvestada sellega, et tema tegevuse jäädvustasid bussijaama turvakaamerad, vahendas "Aktuaalset kaamerat" ERRi uudisteportaal .

Videost on näha, et mees püüab kõigepealt looma pagasi jaoks mõeldud hoiukappi mahutada, ent pole teada, kui kauaks oleks selles kapis kassi jaoks õhku jätkunud. Ilmselt äratas möödujate tähelepanu kapist kostev näugumine ning ootama jäänud mees võttis kassi siiski kapist välja, pani põrandale ja lahkus.

Loomakaitseseaduses on kirjas, et looma suhtes lubamatu tegu on looma hülgamine ja abitusse seisukorda jätmine. Looma suhtes lubamatu teo toimepanemise eest karistatakse rahatrahviga.