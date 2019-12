The Guardian: Helme valmistab Ratasele regulaarselt piinlikkust

„Eesti minister mõnitab Soome „müüjatüdrukust“ peaministrit Sanna Marinit,“ kuulutab The Guardiani pealkiri. Artikkel keskendub sellele president Kaljulaid Marini käest vabandust palus. Mart Helme, kirjutab brittide ajaleht, on tuntud oma väljaütlemiste poolest, mis Eesti peaministrile Jüri Ratasele regulaarselt piinlikkust valmistavad.

Helme sõnavõtt sai äramainimist ka Reutersis, Norra Rahvusringhäälingu veebis ja Financial Timesis, samuti korjas uudisnupu üles Kremli hääletoru maailmas, Russia Today.

Siseminister Mart Helme kritiseeris TRE raadio saates „Räägime asjast“ Soome uut peaministrit ja valitsust. „Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige,“ sõnas ta.