RÄNDJUUKSURI SEIKLUSED: noor eestlanna käib mööda Euroopat mehi pügamas 

Nagu ütleb Liivak, on ta reisil elamiskulude pealt kõvasti kokku hoidnud. Üüri ei pea maksma ei salongipinna ega oma isikliku elamise eest. „Üldjuhul teen uksed lahti seal, kus on inimesi,“ räägib Liivak klientide leidmisest. „Teadlikult otsin üritusi, kuhu rahvas koguneb.“ Praegu asub ta oma liikuva juuksurisalongiga Portugalis. Klientide leidmine ei olevat üldse keeruline. „Palju inimesi pole korraga vaja. Kui juba 40 on kohal, siis on päev täidetud.“ Lõpuks on ju kõigil vaja juukseid lõigata. Ning kellel juukseid ei kasvagi, siis habe vajab ikka hoolitsemist.