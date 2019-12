Barack Obama: naised on vaieldamatult paremad juhid kui mehed 

Ehkki Obama sõnul pole naised täiuslikud juhid, on nad tema hinnangul meestest vaieldamatult paremad. Enamikes maailma probleemides on tema arvates süüdi mehed, täpsemalt vanas eas mehed, kes ei suuda võimupositsioonist lahti lasta. Selleks, et inimkonna elukvaliteet juba märgatavalt paraneks, piisaks Obama arvates vaid sellest, kui naised umbes kaks aastat järjest kõiki maailma riike juhiksid.