M.V. Wool ja VTA jõudsid kahes asjas kokkuleppele, kohus kutsub osapooli kompromissi leidma 

Kuigi mõlemad osapooled on huvitatud, et ettevõte saaks võimalikult kiiresti oma tegevust jätkata ning praegune olukord, kus tootmine täielikult seisab, lõppeks, peavad seatavad tingimused olemale mõlemale vastuvõetavad. Tähtaeg omavahelise kompromissi ettepanekuks on 8. jaanuar.

Delfi sõnul jõuti tänasel arutelul ka põhimõttelisele kokkuleppele, et ettevõte võiks siiski jätkata vahendustegevust, kus Norrast ostetakse toores kala sisse, see tuleb ettevõtte logistikakeskusse pakendatuna ning läheb siit samas pakendis ka ostjale edasi ehk kala ei puutu kuidagi ettevõtte tootmisega kokku. Lisaks on VTA põhimõtteliselt nõus, et M.V. Wool võiks müüa ka laos olevat kinnisest taaras kuumutatud tooteid.