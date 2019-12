Euroopas teeb vilgast tööd võimas India lobi, mis isegi eurosaadikuid haneks on tõmmanud 

Internet on täis Indiat pooldavaid võltslehti ja mõttekodasid, mille eesmärk on otseselt Euroopa Liidu (ja muu maailmagi) poliitikat mõjutada. Brüsselis tegutsev MTÜ EU Disinfo Lab, mis libauudiste ja propaganda levikut uurib, leidis, et kokku on libalehti 265 kandis ning tegutsevad nad 65 riigis. Mõned neist kasutavad usutava imago loomiseks kunagi eksisteerinud, ent ammu tegelikult suletud ajalehtede nimesid. Mõni kasutab pärisväljaandele sarnast nime, näiteks „Times of Los Angeles“ (tegelikult on ajalehe nimeks „Los Angeles Times“).